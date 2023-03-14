ЕС выделил более 2 млрд евро фонду, который спонсирует конфликт в Украине

Евросоюз направил более двух миллиардов евро в фонд, из которого оплачивают оружие Украине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ранее ЕС уже выделял Киеву сумму почти вдвое больше. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить потребности принимающей стороны.

В первую очередь запросы связаны с оружием. Неоднократно Киев обращался с просьбой к мировому сообществу о новых военных поставках. И не раз тема становилась предметом спора. Некоторые страны отдали практически все. Например, Эстония направила Киеву все свои 155-миллиметровые гаубицы. В результате военные запасы ряда европейских стран иссякли. Теперь ЕС вынужден компенсировать затраты государств: на это выделен еще миллиард евро.