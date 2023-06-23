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Полмиллиона человек оказались в зоне мощного наводнения в Индии

23 июня 2023 11:30
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Новости Индии. Почти полмиллиона человек оказались в зоне наводнения в индийском штате Ассам. На северо-востоке страны не прекращаются мощные ливни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полмиллиона человек оказались в зоне мощного наводнения в Индии-1

В воде оказались больше тысяч деревень. Урон нанесен сельскохозяйственному сектору страны. Затоплены 14 тысяч гектаров полей. Только за последние сутки потоки воды прорвали 10 дамб и повредили три моста. Кроме того, размыты около 100 местных дорог. Известно об одном погибшем. Для жителей созданы лагеря временного размещения. Всего более 80 пунктов в 11 пострадавших районах.

# Наводнение # Новости Индии # Фотофакт

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