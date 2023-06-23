Полмиллиона человек оказались в зоне мощного наводнения в Индии

Новости Индии. Почти полмиллиона человек оказались в зоне наводнения в индийском штате Ассам. На северо-востоке страны не прекращаются мощные ливни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В воде оказались больше тысяч деревень. Урон нанесен сельскохозяйственному сектору страны. Затоплены 14 тысяч гектаров полей. Только за последние сутки потоки воды прорвали 10 дамб и повредили три моста. Кроме того, размыты около 100 местных дорог. Известно об одном погибшем. Для жителей созданы лагеря временного размещения. Всего более 80 пунктов в 11 пострадавших районах.