Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что многие на Западе верили в благие намерения Владимира Зеленского, но его террористическая сущность обнажилась. Об этом пишет РИА Новости.

По ее словам, Зеленский превратил государственный аппарат Украины в «террористический движок», долго скрывая свою истинную личину.

Захарова также отметила, что идеология неонацизма породила международное террористическое гнездовье на Банковой.

Ранее 6 августа подразделения ВСУ попытались захватить участок территории Суджанского района Курской области, но были остановлены российскими военными. В Курской, Белгородской и Брянской областях введен режим контртеррористической операции, а в Курской области также действует режим ЧС федерального характера.