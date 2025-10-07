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ЕС теряет авторитет из-за ответа на действия Израиля в Газе

07 октября 2025 10:06
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ЕС теряет авторитет из-за ответа на действия Израиля в Газе-0

Европейский союз подвергся критике за его слабую реакцию на действия Израиля в секторе Газа, что, по мнению некоторых экспертов, подрывает его международный авторитет. Об этом пишет РИА Новости.

Несмотря на массовые жертвы среди гражданского населения, ЕС ограничился декларацией о прекращении огня, принятой после длительных обсуждений.

Депутат Европарламента Хана Джаллул считает, что пассивность Европы ослабляет ее роль в мировой политике. Конфликт начался 7 октября 2023 года, после нападения ХАМАС на Израиль, в ответ на которое была начата операция «Железные мечи».

За два года противостояние приобрело региональный масштаб, затронув соседние страны. Число погибших в Газе превысило 66 000 человек.

Фото: pixabay

# Кризис в ЕС # Международная политика

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