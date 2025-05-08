В Ватикане выбрали нового Папу Римского

В Ватикане выбрали нового понтифика католической церкви. Белый дым над крышей Сикстинской капеллы, который ознаменовал нового преемника Святого Престола, был встречен ликованием тысяч верующих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самый молниеносный конклав за всю историю католической церкви. Папу избрали спустя четыре раунда голосования. Такой результат поражает, учитывая, что участие в нем приняли 133 кардинала католической церкви. Данный конклав считался самым масштабным и географически разнообразным.

И тем не менее сейчас новый Папа проведет час, перед тем как покажется на публике, выбирая новое имя и облачаясь в папскую белую сутану. Перед выходом его имя произнесет декан коллегии кардиналов. На балконе собора Святого Петра Папа благословит верующих и прочитает молитву. Традиционное благословение Urbi et orbi завершит церемонию.