В Европе не оставляют попыток переписать исход Второй мировой войны. Берлинская полиция ввела двухдневные беспрецедентные ограничения для граждан во время празднования Дня Победы на территории мемориальных комплексов и в их окрестностях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

8 и 9 мая в немецкой столице запретили демонстрацию советской символики. Под ограничение попали георгиевские ленточки, военная форма и знаки отличия. Штрафовать будут и за исполнение военных песен. Сообщается, что исключение сделано лишь для ветеранов и дипломатов.

Берлинская полиция называет подобные ограничения «поддержанием порядка во время многочисленных памятных мероприятий». Однако действия правоохранителей вызывают лишь недоумение и осуждение.