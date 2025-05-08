В Берлине будут штрафовать за исполнение военных песен 8 и 9 мая
В Европе не оставляют попыток переписать исход Второй мировой войны. Берлинская полиция ввела двухдневные беспрецедентные ограничения для граждан во время празднования Дня Победы на территории мемориальных комплексов и в их окрестностях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
8 и 9 мая в немецкой столице запретили демонстрацию советской символики. Под ограничение попали георгиевские ленточки, военная форма и знаки отличия. Штрафовать будут и за исполнение военных песен. Сообщается, что исключение сделано лишь для ветеранов и дипломатов.
Берлинская полиция называет подобные ограничения «поддержанием порядка во время многочисленных памятных мероприятий». Однако действия правоохранителей вызывают лишь недоумение и осуждение.
Ульрике Геро, политолог (Германия):
Это неразумно, исторически неуважительно и аморально. И хоть сейчас между Киевом и Москвой существует конфликт, мы все равно должны уважать тот значительный вклад, который внесли советские воины для мира на наших землях.
В то время как канцлер и президент ФРГ уже возложили венки в память об окончании Второй мировой войны, простые граждане, увы, остались без возможности полноценно отдать дань уважения подвигу советских солдат.