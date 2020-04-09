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Поляки могут выбрать президента по почте

09 апреля 2020 11:51
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Новости Польши. Президент Польши выступил за проведение выборов главы государства по почте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование должно пройти 10 мая.

Поляки могут выбрать президента по почте-1

Анджей Дуда отметил, что на первом месте жизнь и здоровье граждан, но важен и конституционный порядок, непрерывность власти, которая обеспечивается за счет проведения демократических выборов.

Поляки могут выбрать президента по почте-4

В правящей партии Польши «Закон и справедливость», а также в правительстве утверждают, что для переноса выборов нет никаких оснований. Согласно Конституции, отложить голосование можно только в случае введения в стране чрезвычайного положения. Необходимости в этом власти не видят, несмотря на эпидемию.

# Выборы в Польше # Фотофакт

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