Поляки могут выбрать президента по почте

Новости Польши. Президент Польши выступил за проведение выборов главы государства по почте, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Голосование должно пройти 10 мая.

Анджей Дуда отметил, что на первом месте жизнь и здоровье граждан, но важен и конституционный порядок, непрерывность власти, которая обеспечивается за счет проведения демократических выборов.

В правящей партии Польши «Закон и справедливость», а также в правительстве утверждают, что для переноса выборов нет никаких оснований. Согласно Конституции, отложить голосование можно только в случае введения в стране чрезвычайного положения. Необходимости в этом власти не видят, несмотря на эпидемию.