Прямой эфир

ЕС получил еще 1,4 млрд евро от заморозки российских активов

05 августа 2026 13:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
ЕС получил еще 1,4 млрд евро от заморозки российских активов-0

Брюссель получил очередную выплату в размере 1,4 млрд евро доходов, которые были приобретены посредством размещения денежных средств, связанных с замороженными в Euroclear суверенными активами Банка России, пишет РИА Новости.

Как сообщает Европейская комиссия, объединение намерено направить полученные доходы на поддержку Киева.

Российская сторона не единожды указывала на незаконность заморозки государственных активов РФ и применение связанных с ними доходов. Москва заявила, что подобные действия – нарушение норм международного права и права собственности.

В Литве отказались принимать письменные обращения на русском языке

Фото: Pinterest

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
В Индии создали спецгруппу для борьбы со вспышкой вируса Чандипура
05 августа 2026 10:43

В Индии создали спецгруппу для борьбы со вспышкой вируса Чандипура

В Литве отказались принимать письменные обращения на русском языке
05 августа 2026 10:41

В Литве отказались принимать письменные обращения на русском языке

Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет для систем Patriot – FT
05 августа 2026 10:35

Трамп отказал Зеленскому в поставках ракет для систем Patriot – FT