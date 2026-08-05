Брюссель получил очередную выплату в размере 1,4 млрд евро доходов, которые были приобретены посредством размещения денежных средств, связанных с замороженными в Euroclear суверенными активами Банка России, пишет РИА Новости.

Как сообщает Европейская комиссия, объединение намерено направить полученные доходы на поддержку Киева.

Российская сторона не единожды указывала на незаконность заморозки государственных активов РФ и применение связанных с ними доходов. Москва заявила, что подобные действия – нарушение норм международного права и права собственности.

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