В Литве отказались принимать письменные обращения на русском языке

В Литве назвали решение мэрии Вильнюса по языковой политике непоследовательным. Дело в том, что городские власти теперь принимают письменные обращения и жалобы лишь на литовском языке и языках стран ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом информация на других языках будет предоставляться устно и только при условии, что конкретный сотрудник владеет этим языком. Посетителю придется лично искать, какой чиновник может с ним объясниться. Ранее мэрия уже запретила детям мигрантов поступать в школы с польским и русским языками обучения. В Демократической партии Литвы новые меры расценили как попытку отвлечь внимание от продолжительного мусорного кризиса в столице.