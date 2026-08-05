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В Литве отказались принимать письменные обращения на русском языке

05 августа 2026 10:41
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В Литве назвали решение мэрии Вильнюса по языковой политике непоследовательным. Дело в том, что городские власти теперь принимают письменные обращения и жалобы лишь на литовском языке и языках стран ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве отказались принимать письменные обращения на русском языке-2

При этом информация на других языках будет предоставляться устно и только при условии, что конкретный сотрудник владеет этим языком. Посетителю придется лично искать, какой чиновник может с ним объясниться. Ранее мэрия уже запретила детям мигрантов поступать в школы с польским и русским языками обучения. В Демократической партии Литвы новые меры расценили как попытку отвлечь внимание от продолжительного мусорного кризиса в столице.

# Новости Литвы

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