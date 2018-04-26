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ЕС планирует к 2020 году заменить всю пластиковую упаковку на перерабатываемую или многоразовую

26 апреля 2018 13:25
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Новости мира. Еврокомиссия в ближайшие несколько недель представит законопроект по снижению использования одноразового пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС планирует к 2020 году заменить всю пластиковую упаковку на перерабатываемую или многоразовую-1

К 2030 году планируется заменить все упаковочные материалы на перерабатываемые или многоразовые. В первую очередь речь идет о предметах ежедневного пользования, таких как пластиковые трубочки и бутылки, которые полностью не разлагаются.

# Фотофакт # Экология

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