ЕС планирует к 2020 году заменить всю пластиковую упаковку на перерабатываемую или многоразовую

Новости мира. Еврокомиссия в ближайшие несколько недель представит законопроект по снижению использования одноразового пластика, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К 2030 году планируется заменить все упаковочные материалы на перерабатываемые или многоразовые. В первую очередь речь идет о предметах ежедневного пользования, таких как пластиковые трубочки и бутылки, которые полностью не разлагаются.