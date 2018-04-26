Статистическая служба Евросоюза опубликовала список стран с самыми большими госдолгами

Новости Греции. Самой задолжавшей европейской страной признана Греция. Ее госдолг на четвертый квартал 2017 года составил 178,6 % ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие данные приводит статистическая служба Евросоюза. Следующими в списке должников идут Италия и Португалия, немного отстали от них Бельгия, Испания и Франция. А вот самая маленькая задолженность у Эстонии – всего 9 % ВВП.