Прямой эфир

Статистическая служба Евросоюза опубликовала список стран с самыми большими госдолгами

26 апреля 2018 09:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Греции. Самой задолжавшей европейской страной признана Греция. Ее госдолг на четвертый квартал 2017 года составил 178,6 % ВВП, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Статистическая служба Евросоюза опубликовала список стран с самыми большими госдолгами-1

Такие данные приводит статистическая служба Евросоюза. Следующими в списке должников идут Италия и Португалия, немного отстали от них Бельгия, Испания и Франция. А вот самая маленькая задолженность у Эстонии – всего 9 % ВВП.

# Европейский союз # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Самое сильное землетрясение с начала 2018 года произошло в Румынии
26 апреля 2018 09:14

Самое сильное землетрясение с начала 2018 года произошло в Румынии

В Нидерландах создали кроссовки из переработанной жвачки
26 апреля 2018 09:12

В Нидерландах создали кроссовки из переработанной жвачки

13 детей погибли в Индии из-за столкновения школьного автобуса с поездом
26 апреля 2018 08:47

13 детей погибли в Индии из-за столкновения школьного автобуса с поездом