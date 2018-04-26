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Самое сильное землетрясение с начала 2018 года произошло в Румынии

26 апреля 2018 09:14
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Новости Румынии. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5.0 по шкале Рихтера в горном массиве на юго-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое сильное землетрясение с начала 2018 года произошло в Румынии-1

Очаг залегал на глубине почти в 150 километров. Дрожь земли ощутили жители сразу пяти городов.

Самое сильное землетрясение с начала 2018 года произошло в Румынии-4

Отголоски природного катаклизма дошли и до Молдовы. О возможных жертвах информации не поступало.

# Землетрясение # Фотофакт

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