Самое сильное землетрясение с начала 2018 года произошло в Румынии

Новости Румынии. Сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5.0 по шкале Рихтера в горном массиве на юго-востоке страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очаг залегал на глубине почти в 150 километров. Дрожь земли ощутили жители сразу пяти городов.