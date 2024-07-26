ЕС перечислил Украине 1,5 млрд евро за счёт замороженных активов России

Этот перевод станет первым в своем роде. Беспрецедентный проект готовился много месяцев, пока в мае страны-члены не достигли соглашения по юридическим документам. По независимым оценкам, сейчас в руках Брюсселя остается более 200 миллиардов российских активов. Но чиновники не особо хотят расставаться с ними. Теперь Евросоюз планирует под видом траншей киевскому режиму отмывать грязные деньги через фонды и после выводить их на свои счета. Таким образом, украденные финансы оседают в кошельках европейских политиков, а не идут на нужды ВСУ.