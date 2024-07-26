Церемония открытия Олимпиады в Париже может обернуться катастрофой из-за сильного ливня

В Париже стартовало официальное открытие летней Олимпиады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но прекрасные планы Макрона о торжественной церемонии могут испортиться, превратив всю процессию в серую массу. Французские синоптики прогнозируют сильные ливни на время проведения мероприятия, что еще больше подпортит и так плачевную репутацию Игр.

Но неблагоприятные погодные условия стали не единственной причиной их провала. По прибытии атлетов в олимпийской деревне атлетов ждали мусор, бездомные и скудные условия прибывания. Местные власти решили, что комфорт участников Игр не является приоритетом. Выполненные в стиле минимализма комнаты ошарашили спортсменов настолько, что их олимпийские комитеты начали отправлять в деревню вещи. Например, Великобритания отправила своей сборной 400 матрасов, так как выданные в Париже сделаны из пенопласта. Проблемы у властей остаются и с местными жителями. Парижане массово саботируют Игры.