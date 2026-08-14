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ЕС ищет посредничества Бразилии для контактов с Россией

14 августа 2026 10:59
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ЕС ищет посредничества Бразилии для контактов с Россией-0

Евросоюз хочет, чтобы Бразилия выступала в качестве посредника в контактах объединения с Россией, пишет ТАСС.

По словам главного советника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима, представители стран Запада с подобной просьбой неднократно обращались к властям республики. В западноевропейских странах указывают на то, что Бразилия является одним из немногих государств, у которого выстроен диалог как с Еврсоюзом, так и с Россией, пояснил политик.

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Фото: Pinterest

# Международная политика

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