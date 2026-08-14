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Наводнения в Японии унесли жизни как минимум 5 человек

14 августа 2026 09:03
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Как минимум 5 человек стали жертвами непогоды в Японии. На центральные части страны обрушились небывалые ливни. Там за полдня выпало до 400 миллиметров осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это самый высокий показатель за историю наблюдений, и примерно в три раза превышающий среднюю месячную норму. Под водой оказались десятки населенных пунктов. Свои дома были вынуждены экстренно покинуть 120 тысяч человек. Нарушено автомобильное и железнодорожное сообщение. Один из крупнейших аэропортов Японии – Нарита – полностью остановил работу. По данным властей без электричества до сих пор остаются 25 тысяч домов. На ликвидацию последствий стихии помимо аварийно-спасательных бригад брошены армейские подразделения. 

# Новости Японии # Природные катаклизмы

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