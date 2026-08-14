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В Румынии остановили единственную АЭС из-за обмеления Дуная

14 августа 2026 08:51
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Из-за аномальной жары Европа оказалась на грани серьезного энергетического кризиса. Так, вслед за Венгрией свою единственную АЭС вынуждена полностью остановить Румыния. Причина – рекордно низкий уровень Дуная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Румынии остановили единственную АЭС из-за обмеления Дуная-2

Пытаясь спасти ситуацию, власти пошли на экстренные меры: взорвали прибрежные скалы и затопили груженые камнями баржи, чтобы изменить русло реки. На это потратили более 2 миллионов евро, но безуспешно.

Остановленная АЭС обеспечивала около 20% потребностей страны. Чтобы компенсировать нехватку электроэнергии, была запущена электростанция мощностью 330 мега-ватт, работающая на буром угле. Также ставка делается на ветрогенерацию. В стране уже введено чрезвычайное положение, а жителей и предприятия призвали экономить электричество в часы пик. 

# Новости Румынии

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