В Румынии остановили единственную АЭС из-за обмеления Дуная

Из-за аномальной жары Европа оказалась на грани серьезного энергетического кризиса. Так, вслед за Венгрией свою единственную АЭС вынуждена полностью остановить Румыния. Причина – рекордно низкий уровень Дуная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пытаясь спасти ситуацию, власти пошли на экстренные меры: взорвали прибрежные скалы и затопили груженые камнями баржи, чтобы изменить русло реки. На это потратили более 2 миллионов евро, но безуспешно.

Остановленная АЭС обеспечивала около 20% потребностей страны. Чтобы компенсировать нехватку электроэнергии, была запущена электростанция мощностью 330 мега-ватт, работающая на буром угле. Также ставка делается на ветрогенерацию. В стране уже введено чрезвычайное положение, а жителей и предприятия призвали экономить электричество в часы пик.