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Лавров сделал жесткое заявление о перемирии в Украине

14 августа 2026 10:38
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Лавров сделал жесткое заявление о перемирии в Украине-0

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался касательно остановки конфликта в Украине по линии боевого соприкосновения, пишет РИА Новости.

Призывы «из разных точек нашего общего пространства» к немедленной остановке неслучайны, заметил Лавров. Возможность остановиться появится тогда, когда будет «долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование», – подчеркивает дипломат.

Остановка в данный момент по ЛБС будет означать разрешение на перечеркивание подвига дедов и прадедов, одержавших победу над нацизмов, акцентировал внимание Лавров.

Фото: Pinterest

# Международная политика # Сергей Лавров

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