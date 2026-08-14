Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался касательно остановки конфликта в Украине по линии боевого соприкосновения, пишет РИА Новости.

Призывы «из разных точек нашего общего пространства» к немедленной остановке неслучайны, заметил Лавров. Возможность остановиться появится тогда, когда будет «долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование», – подчеркивает дипломат.

Остановка в данный момент по ЛБС будет означать разрешение на перечеркивание подвига дедов и прадедов, одержавших победу над нацизмов, акцентировал внимание Лавров.

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