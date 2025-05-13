Евросоюз, приметив новый кошелек, из которого можно вытрясти деньги на очередную милитаризацию, готов забыть о прошлых обидах. Так ЕС и Великобритания уже на следующей неделе заключат пакт об обороне и безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь Великобритания сможет участвовать в миротворческих миссиях ЕС, учениях по урегулированию кризисов, а также в «коллективной самообороне европейских государств». Соглашение обязывает стороны укреплять военную мобильность, чтобы войска могли быстро перемещаться по Европе. Участники пакта намерены регулярно обсуждать общие угрозы, чтобы якобы поскорее вернуть Лондон в повестку Евросоюза. Также сообщается, что даже если США откажутся действовать под эгидой НАТО, у ЕС и Британии будет разработан свой механизм реагирования. Более того, в рамках оборонного соглашения Брюссель намерен приглашать Великобританию на внутренние встречи ЕС.