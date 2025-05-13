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ЕС и Великобритания заключат пакт об обороне и безопасности

13 мая 2025 06:26
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Евросоюз, приметив новый кошелек, из которого можно вытрясти деньги на очередную милитаризацию, готов забыть о прошлых обидах. Так ЕС и Великобритания уже на следующей неделе заключат пакт об обороне и безопасности, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС и Великобритания заключат пакт об обороне и безопасности-2

Теперь Великобритания сможет участвовать в миротворческих миссиях ЕС, учениях по урегулированию кризисов, а также в «коллективной самообороне европейских государств». Соглашение обязывает стороны укреплять военную мобильность, чтобы войска могли быстро перемещаться по Европе. Участники пакта намерены регулярно обсуждать общие угрозы, чтобы якобы поскорее вернуть Лондон в повестку Евросоюза. Также сообщается, что даже если США откажутся действовать под эгидой НАТО, у ЕС и Британии будет разработан свой механизм реагирования. Более того, в рамках оборонного соглашения Брюссель намерен приглашать Великобританию на внутренние встречи ЕС.

# Международная политика # Европейский союз

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