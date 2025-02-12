ЕС хочет конкурировать с США и Китаем в сфере ИИ

Как сообщает глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ЕС готовится финансировать в развитие искусственного интеллекта на территории объединения, пишет РИА Новости.

На эти цели, по словам ЕК, Евросоюз может потратить около 200 млрд евро. «Могу объявить о запуске инициативы InvestAIВ», – объявила политик в ходе саммита по ИИ, организованного в столице Франции.