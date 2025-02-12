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«Реал» победил «Манчестер Сити» в матче плей-офф ЛЧ

12 февраля 2025 06:42
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ФК «Манчестер Сити» уступил «Реалу» в ходе первого стыкового матча за право выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов, пишет РИА Новости.

«Реал» победил «Манчестер Сити» в матче плей-офф ЛЧ-1

Фото: Pinterest

Схватку 11 февраля принимал Манчестер. Итоговый счет – 3:2 в пользу мадридцев.

Среди «галактикос» отметились Килиан Мбаппе (на 60-й минуте), Браим Диас (на 86-й), Джуд Беллингем (90+2). У «горожан» дубль осуществил Эрлинг Холанд (на 19-й и 80-й минутах). 

# Футбол

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