«Реал» победил «Манчестер Сити» в матче плей-офф ЛЧ

ФК «Манчестер Сити» уступил «Реалу» в ходе первого стыкового матча за право выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов, пишет РИА Новости.
ФК «Манчестер Сити» уступил «Реалу» в ходе первого стыкового матча за право выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов, пишет РИА Новости.
Фото: Pinterest
Схватку 11 февраля принимал Манчестер. Итоговый счет – 3:2 в пользу мадридцев.
Среди «галактикос» отметились Килиан Мбаппе (на 60-й минуте), Браим Диас (на 86-й), Джуд Беллингем (90+2). У «горожан» дубль осуществил Эрлинг Холанд (на 19-й и 80-й минутах).