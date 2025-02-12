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Польские власти хотят отменить нулевые классы для дошкольников

12 февраля 2025 06:20
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Сложная демографическая ситуация в Польше вызывает все больше проблем. В соцсетях бурно обсуждают инициативу властей отменить нулевые классы для дошкольников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польские власти хотят отменить нулевые классы для дошкольников-2

Родители обвиняют правительство в экономии на образовании. Уже начался процесс сбора подписей под петицией с протестом. Эксперты в области детской психологии заявили, что нулевые классы – важная часть социализации школьников. Их упразднение приведет к непониманию ребенком ценности получения образования и создаст разрыв в коммуникации со сверстниками. Напомним, с прошлого лета в Польше также отменено обязательное домашнее задание для учащихся начальных классов.

# Польша # Образование

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