ЕС готовится к нормированию продуктов из-за продолжительной блокады Ормузского пролива

Евросоюз рассматривает возможность ввести карточки на продукты и товары первой необходимости из-за блокады Ормузского пролива. Власти также собираются придумать, как не допустить неудержимого роста стоимости жизни и опустения полок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава европейского Центробанка Кристин Лагард напомнила, что через пролив проходит треть всех поставок удобрений. За полтора месяца военных действий в заливе, стоимость азотных удобрений уже удвоилась. По данным МВФ, из-за конфликта без достаточного продовольствия могут остаться 45 миллионов человек, а не менее 12 государств будут вынуждены запросить срочную помощь.