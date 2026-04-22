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ЕС готовится к нормированию продуктов из-за продолжительной блокады Ормузского пролива

22 апреля 2026 06:25
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Евросоюз рассматривает возможность ввести карточки на продукты и товары первой необходимости из-за блокады Ормузского пролива. Власти также собираются придумать, как не допустить неудержимого роста стоимости жизни и опустения полок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕС готовится к нормированию продуктов из-за продолжительной блокады Ормузского пролива-2

Глава европейского Центробанка Кристин Лагард напомнила, что через пролив проходит треть всех поставок удобрений. За полтора месяца военных действий в заливе, стоимость азотных удобрений уже удвоилась. По данным МВФ, из-за конфликта без достаточного продовольствия могут остаться 45 миллионов человек, а не менее 12 государств будут вынуждены запросить срочную помощь.

# Конфликт на Ближнем Востоке

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