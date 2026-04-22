Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня с Ираном. По его словам, пауза будет действовать до тех пор, пока Тегеран не представит предложения по урегулированию ситуации. При этом американские военные в регионе сохраняют боевую готовность, а морская блокада иранских портов остается в силе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иранская сторона заявляет, что не просила Вашингтон продлевать перемирие. Советник спикера парламента республики призвал дать США военный ответ, если блокада будет продолжена. Тем временем из Израиля поступают тревожные сообщения. Один из известных местных журналистов Амир Царфати утверждает, что страна готовится к возможной атаке на Иран в ближайшие часы. По его данным, послу США в Израиле Майку Хакаби было приказано срочно вернуться в Вашингтон. Ситуация остается напряженной. Международные наблюдатели отмечают, что продление перемирия снижает риски немедленной эскалации, однако сохраняющаяся блокада и взаимные обвинения продолжают подталкивать регион к новой фазе конфликта.