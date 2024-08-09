В Украине отказались от прямых переговоров с Россией

Руководство Украины не считает целесообразным вести прямые переговоры с РФ, сообщил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Об этом пишет РИА Новости.

Он добавил, что Киев не согласна на территориальные уступки и не согласится на новые минские соглашения.

«Мы четко понимаем, что никакого смысла в каких-либо переговорах <…> вот таких прямых, во-первых, на сегодня не существует», – сказал Ермак.

Сам Зеленский и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признают возможность установления дипломатических контактов с Россией, но пока никаких конкретных действий не предпринимают. В июне Путин предложил мирные инициативы, которые Киев отверг.