В Италии создали необычный остров для перелётных птиц

Новости Италии. Необычный остров создали для перелетных птиц Сардинии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небольшой оазис длиной 20 метров и шириной 7 образован в рамках программы голубой экономики. Кстати, потратить на него пришлось более 2 000 джутовых мешков с раковинами мидий. Но это того стоило, ведь на острове уже начали гнездиться находящиеся под угрозой исчезновения перелетные птицы. Например, розовые чайки.

Алессио Сатта, глава Фонда Средиземного моря и побережья:

Уже через несколько месяцев после создания острова он превратился в элитное место для всех видов птиц, пересекающих небесные магистрали между Африкой и Европой.