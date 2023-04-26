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В Италии создали необычный остров для перелётных птиц

26 апреля 2023 09:15
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Новости Италии. Необычный остров создали для перелетных птиц Сардинии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Небольшой оазис длиной 20 метров и шириной 7 образован в рамках программы голубой экономики. Кстати, потратить на него пришлось более 2 000 джутовых мешков с раковинами мидий. Но это того стоило, ведь на острове уже начали гнездиться находящиеся под угрозой исчезновения перелетные птицы. Например, розовые чайки.  

В Италии создали необычный остров для перелётных птиц-1

Алессио Сатта, глава Фонда Средиземного моря и побережья:  
Уже через несколько месяцев после создания острова он превратился в элитное место для всех видов птиц, пересекающих небесные магистрали между Африкой и Европой.  

В Италии создали необычный остров для перелётных птиц-4

Сардиния – важная остановка для перелетных птиц. Точка, как правило, не конечная. Зачастую здесь пернатые отдыхают и набираются сил, прежде чем отправляться в дальнейший путь.  

# Птицы # Новости Италии # Фотофакт

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