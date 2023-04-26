Америка получила два жёстких предупреждения накануне визита Лаврова – Daily Express

Штаты перед приездом главы российского МИД Лаврова на заседание Совбеза Организации Объединенных Наций получили тревожные предупреждения относительно отношения к российским журналистам. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на издание Daily Express.

Автор публикации Пол Уизерс отмечает, что в МИД РФ два раза прокомментировали намеренно созданные преграды Вашингтоном, чтобы не допустить присутствие представителей российских СМИ на мероприятии. В первом случае речь идет о предупреждении со стороны Сергея Лаврова. Он заявил, что Америка, которая позиционирует себя как самая свободная и справедливая страна, показала трусость. Не пустив журналистов на международное мероприятие, Штаты продемонстрировали отношение к свободе слова. Руководитель российского МИД пообещал это помнить и не прощать.

Политический инцидент позже прокомментировал и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он заявил, что Штатам после такого веры нет, отметив, что со стороны России последует ответ, который США будут помнить долго.

Глава МИД РФ Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в понедельник, 24 апреля, без российских корреспондентов, представляющих пул. Представителям средств массовой информации Америка визы не открыла.