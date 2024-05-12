Эрдоган рассказал, почему он не может встретиться с Байденом

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган перенес свой приезд в США и встречу с Джо Байденом в связи с загруженностью графиков обеих сторон. Об этом пишет РИА Новости.

Визит был намечен на 9 мая, но был отложен на более поздний срок. В настоящее время обсуждается подходящая дата.

По мнению турецких СМИ, перенос визита мог быть связан с планируемой военной операцией Турции на севере Ирака и неоправдавшимися ожиданиями от Вашингтона экономических уступок Анкаре.

Турецкая администрация планирует провести операцию против Рабочей партии Курдистана после визита Эрдогана в Ирак. Также Эрдоган объявил о своих планах по созданию коридора безопасности в Сирии.