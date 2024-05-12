Прямой эфир

Эрдоган рассказал, почему он не может встретиться с Байденом

12 мая 2024 10:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган перенес свой приезд в США и встречу с Джо Байденом в связи с загруженностью графиков обеих сторон. Об этом пишет РИА Новости.

Визит был намечен на 9 мая, но был отложен на более поздний срок. В настоящее время обсуждается подходящая дата.

По мнению турецких СМИ, перенос визита мог быть связан с планируемой военной операцией Турции на севере Ирака и неоправдавшимися ожиданиями от Вашингтона экономических уступок Анкаре.

Турецкая администрация планирует провести операцию против Рабочей партии Курдистана после визита Эрдогана в Ирак. Также Эрдоган объявил о своих планах по созданию коридора безопасности в Сирии.

# Международная политика # Реджеп Тайип Эрдоган

Другие новости рубрики

Все новости
NYT: ВСУ потеряют еще больше бойцов, если не сдадут Харьковскую область
12 мая 2024 10:13

NYT: ВСУ потеряют еще больше бойцов, если не сдадут Харьковскую область

Меркурис: Patriot не защищает ВСУ от российских «Искандеров» и «Цирконов»
12 мая 2024 09:40

Меркурис: Patriot не защищает ВСУ от российских «Искандеров» и «Цирконов»

В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки
12 мая 2024 09:31

В Белгороде в результате обстрела ВСУ обрушился подъезд многоэтажки

Глава «Ростеха» заявил, что специалисты изучают трофейный танк Abrams
12 мая 2024 09:25

Глава «Ростеха» заявил, что специалисты изучают трофейный танк Abrams

Песков о ситуации в Украине: европейцы идут ва-банк
12 мая 2024 09:14

Песков о ситуации в Украине: европейцы идут ва-банк

В Литве 12 мая проходят президентские выборы и референдум
12 мая 2024 09:00

В Литве 12 мая проходят президентские выборы и референдум

В Варшаве горит большой торговый центр. 80% площади охвачено огнем
12 мая 2024 08:51

В Варшаве горит большой торговый центр. 80% площади охвачено огнем

Победителем конкурса «Евровидение-2024» стал Nemo из Швейцарии
12 мая 2024 08:42

Победителем конкурса «Евровидение-2024» стал Nemo из Швейцарии

Украинские власти проводят экстренную эвакуацию в Харьковской области
12 мая 2024 08:32

Украинские власти проводят экстренную эвакуацию в Харьковской области

Макрон вновь подтвердил готовность отправить французских военных в Украину
11 мая 2024 16:51

Макрон вновь подтвердил готовность отправить французских военных в Украину

FT: Венгрия стала партнёром Китая в противостоянии США после визита Си Цзиньпина
11 мая 2024 14:42

FT: Венгрия стала партнёром Китая в противостоянии США после визита Си Цзиньпина

Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил некоторые положения конституции
11 мая 2024 14:06

Эмир Кувейта распустил парламент и приостановил некоторые положения конституции