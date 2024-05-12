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Меркурис: Patriot не защищает ВСУ от российских «Искандеров» и «Цирконов»

12 мая 2024 09:40
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По словам британского эксперта Александра Меркуриса, американский зенитный комплекс Patriot не в состоянии обеспечить защиту ВСУ от ракет российских «Искандер-М» и «Циркон». Об этом пишет РИА Новости.

Он также отметил, что даже поставка Киеву других зенитных ракетных комплексов ситуацию не изменит. Российский военный в течение суток уничтожил украинский дивизион Patriot. 

В Украине обсуждают проблемы с ПВО, и президент Украины Владимир Зеленский просит западных партнеров предоставить дополнительные системы Patriot.

# Международная политика

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