Меркурис: Patriot не защищает ВСУ от российских «Искандеров» и «Цирконов»

По словам британского эксперта Александра Меркуриса, американский зенитный комплекс Patriot не в состоянии обеспечить защиту ВСУ от ракет российских «Искандер-М» и «Циркон». Об этом пишет РИА Новости.

Он также отметил, что даже поставка Киеву других зенитных ракетных комплексов ситуацию не изменит. Российский военный в течение суток уничтожил украинский дивизион Patriot.

В Украине обсуждают проблемы с ПВО, и президент Украины Владимир Зеленский просит западных партнеров предоставить дополнительные системы Patriot.