NYT: ВСУ потеряют еще больше бойцов, если не сдадут Харьковскую область

Отставной австралийский генерал Мик Райан предупреждает, что Украина может лишиться еще большего числа военнослужащих, если решит защищать Харьковскую область от российской армии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на The New York Times.

Он также заметил, что предстоящие недели будут сложными для подразделений ВСУ на востоке страны. Военные России заняли несколько населенных пунктов в Харьковской области, а руководитель российской администрации в регионе Виталий Ганчев сообщает о боях в ряде районов и призывает жителей оставаться в убежищах.



Ранее власти Украины начали эвакуацию жителей из Волчанска и соседних населенных пунктов.