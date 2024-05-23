Китай ввёл ответные санкции против американских промышленных компаний

Китай ввел ответные санкции против американских промышленных компаний. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Китай ввел ответные санкции против американских промышленных компаний. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под ограничения попали 12 оружейных заводов. Также черный список пополнили 10 высокопоставленных чиновников. Отметим, Пекин разработал пакет санкций в ответ на введение односторонних ограничений со стороны Вашингтона. Китай обвиняет США в экономическом принуждении.