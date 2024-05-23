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Китай ввёл ответные санкции против американских промышленных компаний

23 мая 2024 09:17
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Китай ввел ответные санкции против американских промышленных компаний. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел КНР, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китай ввёл ответные санкции против американских промышленных компаний-1

Под ограничения попали 12 оружейных заводов. Также черный список пополнили 10 высокопоставленных чиновников. Отметим, Пекин разработал пакет санкций в ответ на введение односторонних ограничений со стороны Вашингтона. Китай обвиняет США в экономическом принуждении.

# Международная политика

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