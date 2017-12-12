В Австралии установят систему сигнализации в связи с возросшей угрозой терактов

Новости Австралии. В связи с возросшей угрозой терактов, власти многих стран усиливают меры безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это особенно актуально в преддверии новогодних праздников.

Для того, чтобы обезопасить население в том числе используют различные системы оповещения о нападениях.

Так, в австралийском Мельбурне в целях борьбы с терроризмом установят специальную сигнализацию. Громкоговорители разместят по всему городу. Работу системы планируется проверить 28 декабря.