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Эмилия Кларк, Эмма Томпсон и Пол Фиг зажгли рождественские огни в Лондоне

14 ноября 2019 08:57
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Новости Великобритании. В Лондоне зажглись рождественские огни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Эмилия Кларк, Эмма Томпсон и Пол Фиг зажгли рождественские огни в Лондоне-1

В яркой церемонии приняли участие актёры и певцы. Среди них Эмилия Кларк, Эмма Томпсон и Пол Фиг. Весь вечер знаменитости пели и развлекали толпу.

Эмилия Кларк, Эмма Томпсон и Пол Фиг зажгли рождественские огни в Лондоне-4

Вишенкой на торте стала 20-метровая ёлка. Чтобы украсить лесную красавицу, понадобилось 300 тысяч фонариков.

Эмилия Кларк, Эмма Томпсон и Пол Фиг зажгли рождественские огни в Лондоне-7

В Лондоне уже открылась и крупнейшая рождественская ярмарка. Улицы заполонили любители красивых фотографий. Совсем скоро место на площади займёт традиционная гигантская скульптура оленя Рудольфа.

Эмилия Кларк, Эмма Томпсон и Пол Фиг зажгли рождественские огни в Лондоне-10

# Новый год # Эмилия Кларк # Эмма Томпсон # Пол Фиг # Фотофакт

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