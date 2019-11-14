Эмилия Кларк, Эмма Томпсон и Пол Фиг зажгли рождественские огни в Лондоне

Новости Великобритании. В Лондоне зажглись рождественские огни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Великобритании. В Лондоне зажглись рождественские огни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В яркой церемонии приняли участие актёры и певцы. Среди них Эмилия Кларк, Эмма Томпсон и Пол Фиг. Весь вечер знаменитости пели и развлекали толпу.
Вишенкой на торте стала 20-метровая ёлка. Чтобы украсить лесную красавицу, понадобилось 300 тысяч фонариков.
В Лондоне уже открылась и крупнейшая рождественская ярмарка. Улицы заполонили любители красивых фотографий. Совсем скоро место на площади займёт традиционная гигантская скульптура оленя Рудольфа.