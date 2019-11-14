Японцам разрешили ходить на работу с домашними животными. Посмотрите, как это мило

Новости Японии. В Японии офисные работники ходят на работу с домашними любимцами, чтобы преодолевать стресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. В Японии офисные работники ходят на работу с домашними любимцами, чтобы преодолевать стресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Руководители многих крупных корпораций заметили, что таким образом людям проще справляться с нагрузкой, а эффективность их работы повышается.
После нескольких недель работы бок о бок с четвероногими, атмосфера в коллективе становится приятнее.
Более того, сотрудников, которые возьмут в дом беспризорное животное, руководство готово поощрять – ежемесячная премия составит 45 долларов.