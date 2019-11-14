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Японцам разрешили ходить на работу с домашними животными. Посмотрите, как это мило

14 ноября 2019 07:20
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Новости Японии. В Японии офисные работники ходят на работу с домашними любимцами, чтобы преодолевать стресс,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Японцам разрешили ходить на работу с домашними животными. Посмотрите, как это мило-1

Японцам разрешили ходить на работу с домашними животными. Посмотрите, как это мило-3

Руководители многих крупных корпораций заметили, что таким образом людям проще справляться с нагрузкой, а эффективность их работы повышается.

Японцам разрешили ходить на работу с домашними животными. Посмотрите, как это мило-6

После нескольких недель работы бок о бок с четвероногими, атмосфера в коллективе становится приятнее.

Японцам разрешили ходить на работу с домашними животными. Посмотрите, как это мило-9

Более того, сотрудников, которые возьмут в дом беспризорное животное, руководство готово поощрять – ежемесячная премия составит 45 долларов.

Японцам разрешили ходить на работу с домашними животными. Посмотрите, как это мило-12

Японцам разрешили ходить на работу с домашними животными. Посмотрите, как это мило-14

# Дети и животные # Фотофакт

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