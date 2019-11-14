Благовещенск. Стрельба в колледже: оружие зарегистрировано на 19-летнего студента

Новости России. ЧП в российском Благовещенске: в местном колледже студент открыл стрельбу по одногруппникам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В результате погиб 1 человек, ещё трое получили ранения.

Инцидент произошел во время учебного занятия в 10 утра по местному времени. По предварительной информации, 19-летний парень начал стрелять после того, как его удалили из аудитории за опоздание.

Студент открыл огонь также по прибывшим на место происшествия правоохранителям. Парня заблокировали в аудитории, после чего он покончил с собой.