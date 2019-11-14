Студенты прооперированы. Что известно о пострадавших в результате стрельбы в Благовещенске

Новости России. Врачи рассказали о состоянии молодых людей, пострадавших в результате стрельбы в Благовещенске утром 14 ноября.

Как сообщает РИА Новости, 20-летний пациент с тяжёлыми множественными огнестрельными ранениями прооперирован, сейчас парень находится в реанимации.

Ещё двое пострадавших были прооперированы ранее. Один из них находится в тяжёлом состоянии, у него ранение в шею, заднюю часть головы, затылок и левое надплечье. Второй находится в состоянии средней тяжести, он получил ранение таза, ягодичной области.

Ранее стало известно, что утром 14 ноября в Благовещенске студент открыл стрельбу в колледже.