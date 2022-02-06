Пробыл там 5 дней. В Марокко погиб ребёнок, который упал в 32-метровый колодец

Новости Марокко. В Марокко не удалось сохранить жизнь 5-летнего мальчика, который несколько дней назад упал в глубокий колодец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Райан умер вскоре после того, как спасатели достали его с 32-метровой глубины. В район проведения операции были стянуты все силы, на помощь ребенку отправили даже инженеров и топографов. Переживали за Райана во всем мире, отслеживая спасательную операцию по соцсетям. Там же сейчас выражают соболезнования семье.