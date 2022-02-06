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Пробыл там 5 дней. В Марокко погиб ребёнок, который упал в 32-метровый колодец

06 февраля 2022 12:23
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Новости Марокко. В Марокко не удалось сохранить жизнь 5-летнего мальчика, который несколько дней назад упал в глубокий колодец, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.    

Пробыл там 5 дней. В Марокко погиб ребёнок, который упал в 32-метровый колодец-1

Райан умер вскоре после того, как спасатели достали его с 32-метровой глубины. В район проведения операции были стянуты все силы, на помощь ребенку отправили даже инженеров и топографов. Переживали за Райана во всем мире, отслеживая спасательную операцию по соцсетям. Там же сейчас выражают соболезнования семье. 

# Несчастный случай # Фотофакт

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