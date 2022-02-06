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В Канаде протесты переросли в народные гулянья. Митингующие устроили дискотеку

06 февраля 2022 12:13
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В мире протестуют против коронавирусных ограничений. Митинг недовольных правилами, действующими в связи с пандемией, прошел в Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Канаде протесты переросли в народные гулянья. Митингующие устроили дискотеку-1

Полторы тысячи студентов потребовали от властей пересмотреть законодательные акты, которые ущемляют права людей, отказавшихся вакцинироваться.  

В Канаде протесты переросли в народные гулянья. Митингующие устроили дискотеку-4

А вот в Оттаве протесты неожиданно переросли в народные гулянья. Восьмой день участники акции, инициированной дальнобойщиками, заполняют центральные улицы города. К митингующим присоединились всадники на лошадях и фермеры на тракторах. А в полдень и вовсе началась дискотека. Не испортил настроение даже мороз. Сейчас в Оттаве -15 °С.  

# Акции протеста # Фотофакт

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