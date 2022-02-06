В Канаде протесты переросли в народные гулянья. Митингующие устроили дискотеку

В мире протестуют против коронавирусных ограничений. Митинг недовольных правилами, действующими в связи с пандемией, прошел в Чехии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот в Оттаве протесты неожиданно переросли в народные гулянья. Восьмой день участники акции, инициированной дальнобойщиками, заполняют центральные улицы города. К митингующим присоединились всадники на лошадях и фермеры на тракторах. А в полдень и вовсе началась дискотека. Не испортил настроение даже мороз. Сейчас в Оттаве -15 °С.