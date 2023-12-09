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Елена Зеленская обратилась к Западу с призывом продолжать поддержку Украины

09 декабря 2023 11:33
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Жена президента Украины Елена Зеленская призывает страны Запада продолжать оказывать поддержку Украине, высказывая опасение, что «пыл» помощи может угаснуть. Об этом пишет РИА Новости.

Она также отметила, что прекращение оказания помощи может стать смертельно опасным для Украины. Согласно заявлению лидера России Владимира Путина украинские войска терпят фиаско в контрнаступлении. Западные СМИ также сообщают, что поддержка Зеленской ослабевает. США И ЕС обсуждают возможные варианты последствий мирных переговоров с Россией. 

При этом Словакия, Нидералнды и Венгрия объявили о своих планах прекратить поставки оружия Украине.

# Международная политика # Владимир Зеленский

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