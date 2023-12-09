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В Великобритании усиливается миграционный кризис

09 декабря 2023 10:59
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Миграционный кризис в Великобритании усиливается на фоне нехватки жилья и давления на беженцев. Британское МВД начало ускорять процедуру получения легального статуса для новоприбывших в страну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании усиливается миграционный кризис-1

Но ведомство, попытавшись решить собственные проблемы, не учло интересы граждан. Так, содержание беженцев стоит налогоплательщикам около 6 миллионов фунтов в день. Также миграционная политика не предусматривает такого количества помещений, требуемых для их размещения. Ведь власти по закону обязаны предоставлять временное жилье. Теперь правительство планирует уменьшить сроки пребывания мигрантов и количество выделяемой им помощи. Но такие методы вряд ли приведут к разрешению ситуации.

# Экономический кризис # Новости Великобритании

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