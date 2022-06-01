Прямой эфир

Нападения на белорусов, хамы за прилавками и дискриминация. Или кому в Польше жить «хорошо»?

01 июня 2022 14:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Польши. В Польше все чаще стали нападать на наших соотечественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы уже рассказывали о нескольких случаях, которые происходили в разных городах страны.

Нападения на белорусов, хамы за прилавками и дискриминация. Или кому в Польше жить «хорошо»?-1

К примеру, в Варшаве неизвестные напали на молодого человека только потому, что он плохо говорил по-польски. А в Щецине на белоруса напал продавец из Украины. Хамское отношение к нашим соотечественникам стало проявляться даже на дорогах.

Нападения на белорусов, хамы за прилавками и дискриминация. Или кому в Польше жить «хорошо»?-4

И вот доказательство этому. Поляк, увидев на дороге машину с нашими номерами, начал провоцировать ДТП, желая свалить всю вину на белоруса. Затем просто вышел из своей машины и нахамил.

Нападения на белорусов, хамы за прилавками и дискриминация. Или кому в Польше жить «хорошо»?-7

Илона Волынец, СТВ:
Впрочем, достается не только нашим соотечественникам. Не легче и украинцам, о помощи которым так гордо и много Варшава говорит. На деле польский рай превратился для них в тяжелое испытание, которое не многие выдерживают. Вместо обещанного гостеприимства они сталкиваются с грубостью и дискриминацией.

Нападения на белорусов, хамы за прилавками и дискриминация. Или кому в Польше жить «хорошо»?-10

Многие, разочаровавшись в пустых обещаниях властей, просто бегут из страны. И своими бедами делятся в соцсетях.

# Международная политика # Илона Волынец # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Испании заметно подскочили цены. Подорожали аренда жилья, коммунальные платежи и топливо
01 июня 2022 14:08

В Испании заметно подскочили цены. Подорожали аренда жилья, коммунальные платежи и топливо

Последствия урагана в Мексике. 10 человек погибли, 20 пропали без вести
01 июня 2022 11:48

Последствия урагана в Мексике. 10 человек погибли, 20 пропали без вести

Очередная стрельба в американской школе. На выпускном вечере убили одного человека, трое ранены
01 июня 2022 11:36

Очередная стрельба в американской школе. На выпускном вечере убили одного человека, трое ранены