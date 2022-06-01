Нападения на белорусов, хамы за прилавками и дискриминация. Или кому в Польше жить «хорошо»?

Новости Польши. В Польше все чаще стали нападать на наших соотечественников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Мы уже рассказывали о нескольких случаях, которые происходили в разных городах страны.

К примеру, в Варшаве неизвестные напали на молодого человека только потому, что он плохо говорил по-польски. А в Щецине на белоруса напал продавец из Украины. Хамское отношение к нашим соотечественникам стало проявляться даже на дорогах.

И вот доказательство этому. Поляк, увидев на дороге машину с нашими номерами, начал провоцировать ДТП, желая свалить всю вину на белоруса. Затем просто вышел из своей машины и нахамил.

Илона Волынец, СТВ:

Впрочем, достается не только нашим соотечественникам. Не легче и украинцам, о помощи которым так гордо и много Варшава говорит. На деле польский рай превратился для них в тяжелое испытание, которое не многие выдерживают. Вместо обещанного гостеприимства они сталкиваются с грубостью и дискриминацией.