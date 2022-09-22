Эквадор задолжал пенсионерам около 8,5 млрд долларов

Острая проблема возникла довольно давно, но власти как не решали ее раньше, так не собираются решать и сейчас. Хотя даже президент страны вынужден был признать, что государство уже задолжало пенсионерам около 8,5 миллиарда долларов. А социальный кризис возник из-за нехватки средств. В свою очередь профсоюзы заявили, что если соглашение не будет достигнуто, то протесты продолжатся и станут гораздо масштабнее.