Прямой эфир

Эквадор задолжал пенсионерам около 8,5 млрд долларов

22 сентября 2022 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Эквадора. Профсоюзы Эквадора провели многочисленные акции протеста, требуя от правительства выплат долгов по пенсии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эквадор задолжал пенсионерам около 8,5 млрд долларов-1

Острая проблема возникла довольно давно, но власти как не решали ее раньше, так не собираются решать и сейчас. Хотя даже президент страны вынужден был признать, что государство уже задолжало пенсионерам около 8,5 миллиарда долларов. А социальный кризис возник из-за нехватки средств. В свою очередь профсоюзы заявили, что если соглашение не будет достигнуто, то протесты продолжатся и станут гораздо масштабнее.

# Акции протеста # Гильермо Лассо # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Литве цены на газ вырастут на 80%
22 сентября 2022 08:23

В Литве цены на газ вырастут на 80%

Литва ответила на объявление частичной мобилизации в России
21 сентября 2022 19:38

Литва ответила на объявление частичной мобилизации в России

Студентов и срочников не призовут. Кого коснётся частичная мобилизация в России?
21 сентября 2022 19:36

Студентов и срочников не призовут. Кого коснётся частичная мобилизация в России?