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В Латвии национальная оборона стала обязательным школьным предметом

26 марта 2026 04:54
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В Латвии национальная оборона стала обязательным школьным предметом – эта мера вошла в государственную стратегию по повышению обороноспособности страны и подготовке молодежи к возможным кризисным ситуациям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Латвии национальная оборона стала обязательным школьным предметом-2

В одном из рижских училищ учебный процесс наглядно демонстрирует новый подход: на столах вместо учебников – пневматические винтовки, почти неотличимые от боевого оружия. Ученики 16-18 лет осваивают стрельбу прямо на школьном дворе, а в классе инструктор детально разбирает устройство оружия. Программа обучения включает не только практические занятия с оружием, но и военную историю, строевую подготовку, ориентирование на местности, а также навыки оказания первой помощи. Родители и педагоги положительно оценивают нововведение, считая его полезным для подростков.

# Латвия

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