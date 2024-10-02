Эксперты не ждут роста экономики Германии в 2024 году

В Германии какой-либо рост экономики в этом году маловероятен. К такому выводу пришли эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чиновники в Берлине намерены снизить свой прогноз в отношении экономики в этом году до (в лучшем случае) стагнации, по сравнению с более ранним прогнозом в 0,3 % роста. Аналитики назвали это провалом нынешнего правительства. До парламентских выборов в стране менее года. Отсутствие перспективы экономического роста еще больше подрывает доверие избирателей.