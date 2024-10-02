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Латвийские чиновники завышали показатели ВВП

02 октября 2024 06:54
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Латвия потеряла миллиарды евро после пересчета ВВП. Это произошло по результатам проверки данных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Латвийские чиновники завышали показатели ВВП-2

Выяснилось, что в прошлом году показатель был завышен. Вместо чуть более 40 миллиардов – 39. Еще больший разрыв эксперты заметили по итогам 2022-го. Так называемый эталонный аудит выявил ложь правительства. Причем обман продолжался десятилетия. Власти пытались казаться богаче и врали, начиная с 1995 года.

# Международная политика

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