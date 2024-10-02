Венгрию обвинили в подрыве единства ЕС. Глава евродипломатии прокомментировал участие Будапешта в китайско-бразильской мирной инициативе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Западе действия Венгрии жестко раскритиковали. Свое мнение там не приветствуется. Из-за Будапешта в ЕС больше нет единодушия по вопросу поддержки Украины, считает Жозеп Боррель, который, в свою очередь, обещает помогать Киеву и далее.

Ранее Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга объявили о намерении создать платформу «Друзья мира», которая, как ожидается, сыграет конструктивную роль в завершении украинского конфликта. Венгрия сообщила о планах присоединиться к этой инициативе.