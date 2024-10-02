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Армия РФ взяла под контроль Вишневое в Харьковской области и Крутой Яр в ДНР

02 октября 2024 06:42
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Территория населенных пунктов Крутой Яр в ДНР и Вишневое в Харьковской области взяты под контроль Вооруженными силами РФ, пишет РИА Новости.

В Министерстве обороны России сообщили, что военнослужащие подразделения группировки войск «Центр» контролируют территорию Крутого Яра.

Под контролем ВС РФ также находится Вишневое Харьковской области. Этого удалось достичь активными действиями бойцов подразделений группировки войск «Запад», подчеркнули в военном ведомстве.

# Международная политика

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