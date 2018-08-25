В гостинице Китая произошел сильный пожар: погибли 18 человек

Новости Китая. Огонь вспыхнул в популярном отеле с термальными источниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В момент возгорания большинство постояльцев спали в своих номерах. Борьбу с пламенем вели более ста пожарных. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.