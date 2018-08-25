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В гостинице Китая произошел сильный пожар: погибли 18 человек

25 августа 2018 16:54
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Новости Китая. Огонь вспыхнул в популярном отеле с термальными источниками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В гостинице Китая произошел сильный пожар: погибли 18 человек-1

В момент возгорания большинство постояльцев спали в своих номерах. Борьбу с пламенем вели более ста пожарных. Площадь возгорания составила около 400 квадратных метров.

В гостинице Китая произошел сильный пожар: погибли 18 человек-4

Поисково-спасательные работы на месте ЧП продолжаются. Причина пожара пока неизвестна. Ее выяснением занимаются следователи.

В гостинице Китая произошел сильный пожар: погибли 18 человек-7

В гостинице Китая произошел сильный пожар: погибли 18 человек-9

В гостинице Китая произошел сильный пожар: погибли 18 человек-11

В гостинице Китая произошел сильный пожар: погибли 18 человек-13

# Пожар # Фотофакт

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