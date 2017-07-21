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Один из магазинов в Китае взлетел на воздух: погибли два человека, более 50 ранены

21 июля 2017 10:51
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Новости Китая. Сильнейший взрыв прогремел на востоке Китая. Его жертвами стали два человека. Более полусотни серьезно ранены. Большинство пострадавших – пассажиры проезжавших мимо магазина машин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из магазинов в Китае взлетел на воздух: погибли два человека, более 50 ранены-1

Взрывной волной в автомобилях повыбивало стекла. Некоторые оказались перевернуты. За взрывом последовал пожар. Его удалось взять под контроль лишь спустя несколько часов. Местные власти выясняют причину происшествия. Владелец магазина задержан.

# Взрыв

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