Бывший заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд в своем интервью называла Харьков «российским городом» и обвинила в эскалации конфликта Россию. Об этом пишет РИА Новости.



Она также высказала мнение, что было бы справедливым позволить Киеву атаковать русские базы. Киев попросил США отменить ограничения на применение американских вооружений против объектов на территориях, признанных Западом российскими.

Однако США ответили, что не поддержат атаки Киева. В то же время, группировка «Север» Украины наступает вглубь обороны противника в Харьковской области, освобождая 13 населенных пунктов. Под контролем российских войск находится запад и север Волчанска, а российские подразделения отходят на более выгодные позиции.